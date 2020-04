L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Fase 2. L’ultima ipotesi vede la riapertura di bar, ristoranti e parchi a partire dal 4 maggio, ma il Governo frena: «Alcune cose che circolano in queste ore sono infondate, altre sono ancora allo studio. Nessuna fuga in avanti: rischiamo di alimentare caos e confusione». Dalla task force guidata da Vittorio Colao è emersa la possibilità che settori come moda, mobilifici, automotive, metallurgia abbiano semaforo verde già ad aprile. Il gruppo spinge per l’adozione di misure non lontane dai Paesi UE e che dovranno essere conformi per tutte le regioni italiane.