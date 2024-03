L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno di Jajalo da avversario al Barbera.

Rubrica, “La dolce metà di…” Jajalo. Parla Ivana: «Qui stiamo benissimo, i nostri figli ormai sono grandi tifosi del Palermo. Vi racconto Mato fuori dal campo…»

Affetto dei tifosi impresso sulla pelle; adorazione per la spiaggia dai colori giallo-arancio di una Mondello in stile liberty innestata nell’azzurro tra cielo e mare; fino alle richieste del figlio Gabriel che per il compleanno desidera «tornare a casa» indicando con la manina la Sicilia. Ma, nel background, anche il record di presenze e la voglia di lottare su ogni pallone per il club che lo ha fatto splendere in A e raggiungere l’aspirazione di una carriera.

Un romanzo rosa in cui non c’è spazio per il nero quello tra il Palermo, la città e Mato Jajalo, che torna alle falde di Monte Pellegrino per incontrare da avversario con il Venezia il suo passato dopo l’addio nel 2019: quattro stagioni intense, cominciate nel 2015, impreziosite da big match nel massimo campionato e terminate tra i cadetti con l’infausto fallimento dell’era Zamparini e la scomparsa della società. Ergo, vissute tra gioie e dolori, successi e sconfitte che hanno creato un legame sempiterno e duraturo tra la piazza e l’intera famiglia del bosniaco.

«Torno allo stadio dopo tanto tempo e le emozioni ovviamente ci sono. Sarà una sfida divertente per i sostenitori tra due squadre che lottano per stare in alto», ha detto Mato in conferenza dopo l’ultima vittoria contro il Bari.