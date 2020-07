L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle nuove regole in Italia per la didattica online. Martedì sera – scrive il quotidiano -, ai sindacati critici sul ritorno delle lezioni digitali, la ministra Lucia Azzolina ha fatto inviare le dieci pagine di Linee guida per la didattica digitale integrata che rapidamente il suo ministero aveva allestito. Queste linee guida prevedono che agli alunni che non potranno stare in aula dovrà essere garantita «una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona ». I voti via schermo avranno lo stesso valore di quelli in presenza. Uno studente a cui tocchi la settimana a casa, potrà essere interrogato «in sincrono » dalla docente in aula.