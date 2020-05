L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Gianpiero De Diana, grande appassionato di calcio tedesco che sarà sugli spalti a Mönchengladbach per Borussia-Leverkusen. Dietro alla porta, in curva. Ma non di persona perché ancora non si può, nemmeno in Germania. Sarà uno dei cartonati che faranno sembrare meno vuoto lo stadio. «Mi ha incuriosito. Sono andato sul sito, ho scaricato una app e in un quarto d’ora avevo il mio “posto” assegnato. Con un selfie ho inserito la mia faccia nel formato, un clic e avevo il mio sediolino, settore 16 in curva. Mi hanno girato un Iban, ho versato 19 euro e sono diventato immediatamente uno spettatore di Borussia-Leverkusen. Uno spettatore di cartone».