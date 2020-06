L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole rilasciate ieri dal presidente del Palermo Dario Mirri al sito ufficiale rosanero dopo la promozione in serie C: «È andata come doveva andare» – è stato il primo commento del presidente -. «Abbandonare la D – dice Dario Mirri – era il nostro primo immancabile obiettivo. La D è una categoria ricca di dignità e passione, ma che non ha nulla a che fare con 120 anni di orgoglio rosanero. Siamo tutti più forti, più sicuri di noi, più determinati che mai. Lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato fin qui ripartendo da zero ci guida ora nei prossimi passi, sul campo e fuori».