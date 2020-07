L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla convenzione del “Barbera”. Dopo una maratona di 22 ore in due giorni, il Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 5 contrari, ha approvato la delibera della convenzione per concedere lo stadio alla società rosanero per i prossimi sei anni. Con una clausola anti-Covid si potrà chiedere ai tecnici di rivalutare l’importo sulla base dei divieti anti-contagio che potrebbero limitare la disponibilità degli spalti e il Comune si impegna a liberare alcuni spazi ancora non disponibili. L’amministrazione potrà proporre un contratto di sponsorizzazione di due anni e rinnovabile al Palermo, per scomputare un massimo di un terzo dell’importo del canone, cioè circa 113 mila euro. La società rosanero si impegnerebbe a effettuare una serie di attività e servizi sociali sul territorio e nelle borgate per conto del Comune. La grande novità è che si potranno organizzare al “Barbera” eventi extrasportivi come i concerti, previa autorizzazione del Comune. Sul fronte pubblicità, la società avrà la possibilità di utilizzare gli spazi interni, mentre all’esterno andranno a bando.