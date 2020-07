L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani. La squadra siciliana è ancora viva, in piena lotta salvezza. La sfida più importante sarà la prossima contro il Perugia, che dovrà essere vinta per poi sperare nei passi falsi degli avversari. Almeno fino a domani è necessario credere nell’impresa: «Noi lotteremo fino alla morte dice Castori- perché è l’unico modo per dare un senso al nostro lavoro. Sentiamo la città vicina e giocheremo anche per i nostri tifosi».