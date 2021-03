L’edizione odierna di Repubblica si concentra sulle assenze e sulla probabile formazione del Palermo in vista del match di sabato col Monopoli.

Filippi dovrebbe confermare il 3-4-2-1. In porta il solito Pelagotti, difesa a 3 formata da Somma, Palazzi e Marconi. Accardi non ha ancora risolto il suo infortunio al polpaccio e ieri in allenamento si è fermato Lancini.





A centrocampo sulle fasce Almici e Valente, in mezzo Luperini, con al fianco uno fra Martin, Odjer e Palazzi con il primo che sembra favorito nella corsa alla maglia da titolare per sostituire lo squalificato De Rose. Sulla trequarti Santana e Floriano sembrano in vantaggio per supportare il rientrante Lucca in attacco.

Oggi l’intero gruppo squadra effettuerà un nuovo ciclo di tamponi che dovrebbe dare notizie certe sulla disputa alla partita contro i rosanero di sabato. Al momento, però, per i numeri di positività che ha la formazione pugliese, la gara non è in dubbio.