Repubblica Genova: “Sampdoria verso il Palermo. Sottil, la formazione è un rebus sei candidati per una maglia”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria e le scelte di Sottil.

A Bogliasco proseguono le prove tattiche per preparare la difesa a quattro, ma resta aperto il nodo dell’esterno sinistro basso. Una scelta tutt’altro che semplice per il tecnico Andrea Sottil, che deve risolvere l’enigma in vista della ripresa del campionato.

Le opzioni principali

Ioannou: Il naturale candidato al ruolo è attualmente impegnato con la nazionale di Cipro. Tuttavia, il suo rendimento difensivo solleva dubbi: lo scorso anno al Como perse il posto nel passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2, e i recenti errori contro il Cesena ne hanno evidenziato alcune lacune.

Giordano e Barreca: Due alternative di ruolo, ma con limiti diversi. Giordano offre poca affidabilità in fase difensiva, mentre Barreca, pur avendo esperienza anche in Serie A, non sembra garantire continuità.

Le soluzioni alternative

Venuti: Jolly difensivo che potrebbe essere adattato sulla sinistra, come avvenuto contro il Brescia. Anche se reduce da problemi muscolari, potrebbe trovare spazio a sinistra, soprattutto considerando la presenza di Bereszynski e Depaoli sulla corsia destra, utilizzabili anche in coppia.

Bereszynski: Sebbene sia stato impiegato prevalentemente a destra nella Sampdoria, in nazionale ha accumulato esperienza anche come esterno sinistro. Una soluzione che, insieme a Venuti, potrebbe prevedere uno scambio di posizioni in base alle esigenze della gara.

Veroli: Potenzialmente la scelta più affidabile, una volta recuperato dalla pubalgia. Lineare e preciso, Veroli ha brillato nel ruolo con il Catanzaro lo scorso anno e dispone di piedi educati grazie alla sua formazione da centrocampista nel settore giovanile del Pescara.

Ipotesi escluse e sviluppi futuri

Vulikic, senza esperienza nel ruolo e difensore centrale di natura, non è preso in considerazione per il momento, essendo ritenuto un azzardo.

Nel frattempo, la Sampdoria Women si prepara per una sfida complicata contro l’Inter, mentre a Bogliasco si attende il ritorno dei nazionali per definire le scelte definitive. La corsia mancina resta un nodo cruciale, e Sottil avrà bisogno di valutare attentamente per garantire equilibrio alla difesa blucerchiata.