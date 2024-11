Il Secolo: “Samp verso il Palermo. La porta è da richiudere Romagnoli la certezza nel rebus coppia centrale”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara che la Sampdoria giocherà contro il Palermo.

Fin dal suo arrivo a Bogliasco, Andrea Sottil ha chiarito l’importanza di una difesa solida: «La casella dei gol subiti va tenuta molto bassa». Eppure, la Sampdoria continua a vivere di alti e bassi in fase difensiva, un aspetto che potrebbe compromettere la risalita verso la Serie A.

Numeri da migliorare

Con 18 gol subiti in campionato, la Samp è in linea con Cesena, Salernitana e Frosinone. Peggio hanno fatto solo Brescia, Sudtirol (20) e Cittadella e Modena (19). L’avvio di stagione con Pirlo aveva visto i blucerchiati incassare 6 reti in 3 partite, mentre sotto la guida di Sottil il trend è migliorato, con 12 gol subiti in 10 gare. Tuttavia, il rendimento resta oscillante: dopo due clean sheet contro Mantova e Cittadella, sono emersi vecchi difetti nelle sfide con Brescia e Pisa, con 4 reti incassate.

Un problema evidente sono le palle inattive: con 8 gol subiti di testa, la Sampdoria paga caro la disattenzione sui calci piazzati, come dimostrano le reti di Bjarnason e Lind nelle ultime gare.

Le scelte per la difesa a quattro

Sottil sembra deciso a passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1, lavorando sulla solidità del reparto arretrato. Al centro della difesa, il punto fermo è Romagnoli, tornato a pieno regime dopo un affaticamento. Per l’altra maglia è aperta la competizione tra Riccio, Vulikic e Ferrari. Il giovane Riccio potrebbe avere una nuova chance contro il Palermo, mentre Ferrari, reduce da un lungo recupero post-infortunio, è atteso sia dal tecnico che dai tifosi. Il croato Vulikic, invece, sta faticando ad adattarsi al salto dalla Serie C alla B.

Il ruolo di terzino destro vede protagonista Bereszynski, capitano e pedina fondamentale. Nel nuovo modulo dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale, ma la situazione è complicata da un recente problema muscolare accusato durante la partita tra Polonia e Portogallo. Alternative valide sono Venuti e Depaoli, con quest’ultimo più incline a giocare come esterno alto.

A sinistra, la soluzione dipenderà dal recupero di Veroli, considerato una delle opzioni più affidabili, e dalle condizioni di Ioannou, rientrato dalla nazionale cipriota dopo aver giocato solo un tempo contro il Portogallo.

Focus sull’attacco e il mercato di gennaio

In attacco, l’assenza di Coda pesa, mentre Borini, alle prese con un affaticamento, potrebbe rientrare in gruppo già nelle prossime ore. Anche Vieira e Girelli stanno seguendo programmi personalizzati.

Per gennaio, il mercato potrebbe portare rinforzi in difesa, soprattutto se Veroli non recupererà completamente. Intanto, Sottil e il suo staff lavorano per trovare maggiore compattezza e trasformare la Sampdoria in una squadra capace di ambire a una risalita concreta verso la Serie A