Repubblica Genova: “Samp, il ritiro è già finito. Coda, lesione al flessore stop di tre settimane”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla Sampdoria e su Coda.

Il ritiro imposto dal presidente Matteo Manfredi si è concluso dopo tre giorni e tre sessioni di allenamento, una decisione richiesta dall’area tecnica che sin dall’inizio era stata meno convinta dell’utilità del ritiro. Il messaggio sembra essere stato recepito dai giocatori, ma sarà il campo a dimostrare se la reazione auspicata si tradurrà in risultati concreti. Il ritiro, infatti, è uno strumento ormai obsoleto nel calcio moderno, e una scelta più flessibile può favorire un miglior rendimento. Oggi è previsto un doppio allenamento, con prove di una difesa a quattro.

Per quanto riguarda Massimo Coda, gli esami hanno confermato una lesione non grave al flessore della coscia destra, con un recupero previsto tra le tre e le quattro settimane. L’infortunio è avvenuto al 22’ della partita contro il Pisa, rovinandogli anche il compleanno per i 36 anni. Un problema muscolare è una situazione rara per Coda, ma la prudenza sarà fondamentale, soprattutto considerando i suoi precedenti e la sua età.

In passato, Coda ha saputo gestire simili situazioni con cautela, evitando rischi di peggioramento. Dopo un infortunio simile nel 2021, aveva ripreso gradualmente, ma una ricaduta lo aveva portato a fermarsi per due mesi. Anche in questa occasione, lo staff monitorerà attentamente il suo recupero, con l’obiettivo di evitare rischi e garantirne il pieno rientro nelle prossime settimane.