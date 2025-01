Repubblica Genova: “Palermo-Kasami, affare in chiusura”

Fabio Quagliarella non dimentica la Sampdoria. Presente all’inaugurazione della mostra dedicata a Gianluca Vialli, l’attaccante di Castellammare di Stabia ha parlato della delicata situazione della squadra allenata da Leonardo Semplici, impantanata nella lotta per non retrocedere.

Come riportato da Repubblica Genova oggi in edicola, Quagliarella ha dichiarato:

«Io vivo a Genova, sto bene qui – ha spiegato – seguo sempre la Samp, quando posso vado allo stadio. Spiace un po’ vederla nella situazione in cui si trova. Speriamo si riprenda il prima possibile».

L’attaccante ha ricordato come, dopo la retrocessione in Serie B, avesse offerto la sua disponibilità a dare una mano al club, ma la proprietà decise diversamente.

«Chi comanda prende le proprie decisioni – ha aggiunto – il mio pensiero era quello di aiutare due anni fa, ma non mi è stato concesso. Ora bisogna pensare a invertire la rotta».

Quagliarella, come evidenziato da Repubblica Genova oggi in edicola, ha poi analizzato le difficoltà offensive di due campani come Tutino e Coda:

«Serve continuità sotto il profilo del gol. La colpa non è solo loro, ma anche della squadra, che deve metterli nelle condizioni di fare meglio. Tuttavia, devono caricarsi la squadra sulle spalle. Non è facile, ma è necessario».

Alla domanda su un possibile ritorno in blucerchiato, Quagliarella ha risposto con apertura:

«Ci si siede, si parla tranquillamente. Ma adesso la priorità è che la squadra e la società tornino quelle di una volta».

Un messaggio di speranza è arrivato anche da Attilio Lombardo, che ai Giardini Luzzati, come riportato da Repubblica Genova oggi in edicola, ha dichiarato:

«Non possiamo fare altro che sostenere la Sampdoria, sperando che da gennaio le cose cambino».

Mercato: rinforzi e cessioni in vista

Sul fronte mercato, come sottolinea Repubblica Genova oggi in edicola, il direttore sportivo Pietro Accardi è al lavoro per rinforzare la rosa e alleggerirla.

Tra le uscite, è quasi definita la trattativa che porterà Pajtim Kasami al Palermo, mentre Simone Giordano si trasferirà al Mantova.

Per Antonino La Gumina, invece, ci sono richieste da Bari, Cosenza e Cesena.

In entrata, il primo nome per il centrocampo è Mattia Valoti del Monza, mentre per l’attacco la pista più calda è quella che porta ad Alberto Cerri del Como.

Prossimi impegni e iniziative

La squadra si ritroverà oggi al Mugnaini per preparare la trasferta contro il Brescia del 12 gennaio, una partita chiave per rilanciare la corsa salvezza.

Infine, come riportato da Repubblica Genova oggi in edicola, spazio anche alle iniziative per i più piccoli: dalle 15 alle 17, ai Giardini Luzzati, si terrà la “Befana blucerchiata”, un momento di festa per i tifosi più giovani.