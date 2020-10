L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza:

«Alcune aree metropolitane, come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo dal punto di vista della sorveglianza della pandemia, hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento».





In Campania i casi in più sono stati 1.760 ma si spera di vedere prima degli altri gli effetti di un’ordinanza restrittiva approvata la settimana scorsa. In Liguria le misure riguardano Genova, dove scatta il coprifuoco dalle 21 alle 6 e si può circolare solo per andare in un negozio, bar o ristorante.