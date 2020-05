L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro del Palermo. Oggi, il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti dovrà decidere i criteri per attribuire promozioni, eventuali posizioni nelle graduatorie dei ripescaggi e retrocessioni da proporre al prossimo consiglio federale. In casa Palermo le grandi manovre sono iniziate. Nei prossimi giorni, Sagramola e Castagnini incontreranno Pergolizzi per fare il punto della situazione. Se ci saranno identità di vedute il rapporto proseguirà, nel caso contrario si dovrà cercare un suo sostituto. Circolano i nomi di Giovanni Tedesco, Roberto Boscaglia e Gianluca Grassadonia.