L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla trattativa per cedere il Palermo.

«Il contenzioso con Di Piazza certamente non ha facilitato le cose – sottolinea Sagramola – è una cosa sulla quale si dovrà pronunciare un tribunale e per cui è già stata fissata un’udienza a novembre. Chiunque si approccia all’acquisto di un bene, se dietro c’è un contenzioso in atto, cerca di capire meglio la questione per approfondire tutti gli aspetti possibili».

E i tifosi, quelli che non si sono dimostrati scettici visti gli annunci del passato, nel frattempo hanno già ripreso a sognare. La chiusura dell’affare entro dicembre, e l’investimento della prima parte parte dei 40 milioni previsti, lascia le porte aperte al rafforzamento della squadra nel mercato di gennaio per puntare con maggiore decisione alla promozione in serie B: un obiettivo possibile nonostante l’avvio della stagione al di sotto delle aspettative.