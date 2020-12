L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla scoperta di un ceppo di Coronavirus più potente in Inghilterra.

A causa della nuova variante del Covid apparsa da qualche giorno, il primo ministro britannico Boris Johnson annuncia un nuovo lockdown per 18 milioni di persone. Il nuovo ceppo ha una trasmissione del 70 per cento più veloce e quindi sta moltiplicando i casi della capitale.





«Con il cuore pesante devo annunciare che non potremo avere il Natale che avevamo programmato», sono le parole di Boris

Johnson. «Sembra che il virus circoli più velocemente per via di una nuova variante, anche se non ci sono prove di maggiore letalità.

È tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso, sacrificando questo Natale per poter vedere il Natale del futuro. Nulla al

momento indica che il vaccino sarà meno efficace».