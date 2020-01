L’edizione odierna di “Repubblica”, parla del match di oggi dei rosanero contro il Marsala. Punta anche sull’entusiasmo dei suoi tifosi – scrive il quotidiano – il Palermo di Rosario Pergolizzi che oggi affronta il Marsala al “Barbera” alle 14,30 nella prima giornata di ritorno del campionato di serie D. Ieri in oltre trecento hanno assistito alla rifinitura a porte aperte allo stadio, nonostante l’annuncio del club sia arrivato solamente nel tardo pomeriggio del giorno prima. I tifosi si sono fatti trovare pronti e hanno riempito la porzione di tribuna coperta a loro riservata facendosi sentire con cori, striscioni e fiaccole rosa. Tocca al dato del botteghino di oggi pomeriggio confermare, però, se davvero si è riacceso l’interesse intorno alla squadra dopo il calo di spettatori fatto registrare nelle ultime partite casalinghe del 2019. «A noi fa piacere se i tifosi vengono allo stadio – dice l’allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi – però quelli che vanno in campo siamo noi e a noi tocca il compito di vincere le partite a prescindere se ci sia tanta gente o meno sugli spalti». Oggi la formazione marsalese che si presenterà al “Barbera” sarà diversa rispetto a quella che ha tenuto a battesimo i rosanero il primo settembre. E uno dei giocatori più pericolosi di allora, Ficarrotta, sarà dal lato del Palermo. «Mi aspetto di più non solo da Ficarrotta – dice Pergolizzi – ma da tutti: devono credere di più nei loro mezzi. Sono convinto che se troveremo l’agonismo giusto e la furbizia di capire i momenti per fare determinate cose potremo fare un girone di ritorno anche migliore rispetto a quello dell’andata. Fino all’undicesima giornata siamo stati praticamente perfetti. La sconfitta contro il Savoia ci ha fatto perdere determinate certezze e abbiamo avuto qualche difficoltà nel riprendere la strada giusta». Pergolizzi dovrà fare i conti con gli acciacchi della vigilia che hanno rischiato di tenere fuori dai giochi Mattia Felici e Malaury Martin. «Entrambi si sono allenati – dice il tecnico rosanero – però se dovessi dire adesso chi gioca direi Felici sicuramente, mentre per Martin è un ” ni”. Voglio valutare meglio poche ore prima della partita per decidere se è il caso di rischiarlo o meno » . L’attaccante romano ha subito una botta in allenamento giovedì e con il riassorbirsi dell’ematoma l’allarme è rientrato, per il francese però c’è qualche dubbio in più perché non è ancora al meglio e nessuno dello staff tecnico e medico vuole rischiare. Nel caso in cui Martin non ce la facesse al suo posto è pronto Mauri con Kraja e Martinelli a centrocampo. Felici, invece, comporrà il tridente d’attacco con Ficarrotta e Ricciardo. Per il resto formazione tipo con Pelagotti in porta; Doda, Lancini, Crivello e Vaccaro in difesa.

All’andata contro il Marsala e nell’ultima partita del girone d’andata Ricciardo ha sbagliato due calci di rigore e Pergolizzi spiega che dopo l’errore del bomber e quello di Sforzini contro il Troina, sarà lui a decidere i rigoristi. «Calcio io – dice scherzando l’allenatore – l’altra volta i ragazzi hanno parlato fra di loro e si sono messi d’accordo. Questa volta la responsabilità di scegliere chi tira me la voglio prendere io».