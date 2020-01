L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della situazione in casa Trapani. Nonostante le incertezze societarie ed una rosa ancora da sfoltire il ds Luca Nember avrebbe messo a segno i primi tre colpi di mercato. Sarebbero infatti raggiunti gli accordi per i prestiti dell’attaccante Nicola Dalmonte, classe 1997 in uscita dal Lugano ma di proprietà del Genoa, del centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella ma di proprietà dell’Udinese e del difensore Alessandro Buongiorno, difensore del 1999 del Torino, lo scorso anno con Castori al Carpi. I tre nuovi acquisti avrebbero già svolto le visite mediche e sarebbero a disposizione del tecnico già mercoledì. Dettagli da definire per il polacco Tomasz Kupisz. Diverse richieste, tra cui quella del Catania, per Tulli.