Repubblica: “Bari, arriva il Palermo e Longo ci riprova: Voglio il fuoco dentro”

Il Bari di Longo ci riprova. Dopo l’inattesa ma pesantissima vittoria di Cesena, al San Nicola arriva il Palermo, una corazzata imperfetta che rischia di perdere contatto con le prime due posizioni utili per la promozione diretta. Sulla carta appare una sfida impari, ma il Bari è chiamato a cambiare volto per evitare di restare impantanato nella zona calda della classifica, come racconta Enzo Tamborra su la Repubblica Bari.

Qualcosa del mercato di gennaio potrebbe già vedersi questa sera. Il portoghese Esteves è candidato all’esordio a centrocampo, reparto che Longo considera il vero punto debole della squadra. Possibile anche il debutto di Cuni in avanti, a supporto di Moncini. Ma prima ancora degli innesti, il tecnico ha lanciato un appello emotivo forte: «Voglio gente che abbia il fuoco dentro», uno dei passaggi chiave della conferenza stampa, riportato da Enzo Tamborra sulle colonne di la Repubblica Bari.

L’atteggiamento mostrato a Cesena è stato un segnale incoraggiante. Longo, tornato da poco sulla panchina biancorossa, ha saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori, ma sa bene che non può bastare. «Dobbiamo andare sempre forte, correndo più degli altri. Non guarderò il curriculum», ha spiegato il tecnico, consapevole che la vittoria in Romagna non ha risolto i problemi strutturali della squadra. Un concetto ribadito ancora da Enzo Tamborra su la Repubblica Bari.

Il discorso si allarga inevitabilmente al mercato. Longo ha chiesto rinforzi mirati in ogni reparto, ma anche una sfoltita all’organico: «Trenta giocatori sarebbero troppi». Il lavoro proseguirà fino al gong di lunedì sera, ma intanto questo Bari in ricostruzione dovrà misurarsi contro un Palermo che non può permettersi altri rallentamenti. «Hanno un attaccante notevole come Pohjanpalo, ma la squadra di Inzaghi è forte in ogni reparto: per fare risultato servirà la gara perfetta», ha ammesso Longo, come riporta Enzo Tamborra su la Repubblica Bari.

L’entusiasmo potrebbe arrivare anche dagli ultimi arrivati. Esteves, Cuni e Cavuoti sono considerati pronti, pur senza ritmo partita. In attacco Moncini torna titolare, supportato da Rao e da uno tra De Pieri e Cuni. In difesa confermato il terzetto Pucino-Nikolaou-Cistana. A dirigere la gara sarà Rapuano di Rimini. Una sfida che, secondo Enzo Tamborra su la Repubblica Bari, potrebbe riportare al San Nicola oltre 10 mila spettatori, pronti ad affidarsi a Longo come possibile ancora di salvezza.