L’edizione odierna di “Repubblica” parla della gara non giocata ieri tra Torino e Lazio.

Per avere qualcuno che finalmente prenda una decisione su Lazio-Torino, bisognerà attendere venerdì – scrive il quotidiano-.





Quando il giudice sportivo Gerardo Mastandrea dovrebbe dire che per lui la partita non disputata ieri per assenza degli ospiti andrà rimessa in calendario. Nulla è deciso, ma verosimilmente non punirà il Toro col 3-0 a tavolino perché la squadra non era nella possibilità di raggiungere l’Olimpico.

Costo totale di questa pantomima: 70 mila euro, compresi i 15 mila per l’organizzazione degli arbitri, spesi per una partita fantasma.