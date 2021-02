L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Ternana.

Se contassero blasone della squadra e grandezza della città non ci sarebbe storia. Per allestire la squadra tutte e due le società in termini di costo dei cartellini non hanno speso tantissimo, anche perché in C sono più gli accordi con svincolati e risoluzioni contrattuali che compravendite.





“Nell’anno e mezzo di vita del nuovo Palermo, il club rosanero ha già raggiunto il livello di programmazione della Ternana per progetti di patrimonializzazione della società, campagne sociali e attenzione ai tifosi. A Terni ai neonati il club regala maglia, body, bavaglino e orsacchiotto; a Palermo il ciuccio ufficiale e l’attestato di rosanero doc con il timbro del club; la Ternana del presidente Stefano Bandecchi sta per presentare il progetto di costruzione del nuovo stadio; il suo omologo Dario Mirri ha già acquistato i terreni dove sorgerà il centro sportivo del club” scrive il quotidiano.