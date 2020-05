L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione di due volontari di Sant’Egidio. Parla Silvia: «Ero una volontaria della Comunità di Sant’Egidio. Mi è sempre piaciuto sentirmi utile, solidale. Sono una che si affeziona alle persone, soprattutto agli anziani: non mi sembrava giusto nascondermi, abbandonarli. Da un giorno all’altro ci è crollato il mondo addosso. È finita che abbiamo chiesto aiuto al parroco della chiesa di Nostra Signora di Loreto, qui nel quartiere di Oregina, per farci portare un po’ di spesa. Perché non potevamo più permettercela. Per fortuna che ci sono gli amici di Sant’Egidio: ora tocca a noi essere aiutati. Sembra impossibile, è tutto vero».