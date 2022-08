L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione della Reggina in vista del Palermo.

Archiviata la prima vittoria interna, la Reggina ha ripreso gli allenamenti in vista del derby d’oltre Stretto con il Palermo in programma sabato alle 14. E ci sarà anche il debutto in panchina di Pippo Inzaghi al Granillo. Per grandi linee dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha battuto il Sudtirol, con l’unico dubbio nel reparto difensivo. A centrocampo inamovibile Fabbian, ci saranno le conferme di Majer e di capitan Crisetig.

In attacco si reclama la presenza da titolare di Santander, ma per vedere nell’undici iniziale “El Ropero” bisognerà attendere un paio di settimane, quando sarà al top della condizione. Quindi sarà confermato il tridente Canotto-Menez-Rivas. Intanto la Reggina ha reso noto che il d.g. Gabriele Martino è stato sottoposto a intervento di angioplastica coronarica, perfettamente riuscito, e nelle prossime ore lascerà la terapia intensiva.