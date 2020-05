Manca solo la certificazione da parte della FIGC per la promozione in Serie B della Reggina. Un traguardo importante che, però, in molti avrebbero voluto tagliare sul campo, assieme ai tifosi amaranto. Uno di questi è Reginaldo, attaccante brasiliano in forza alla Reggina, che ai microfoni di “RegginaTV” si è espresso così. «Non è facile, non possiamo festeggiare coi tifosi dopo il campionato straordinario che abbiamo fatto. Non eravamo favoriti ad inizio stagione si parlava solo di altre squadre come Catanzaro, Teramo, Bari o Ternana, ma sin dal ritiro ho avuto grandi sensazioni».