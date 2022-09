Quest’oggi il Palermo è partito dal Renzo Barbera alla volta di Reggio Calabria dove domani giocherà la gara contro la Reggina alle ore 14.

Tanti tifosi accorsi in viale del Fante in vista della partenza del pullman rosanero. Foto, autografi e sorrisi per la squadra di Corini sommersi dall’abbraccio dei propri sostenitori. Tra i più attesi Matteo Brunori e anche i volti nuovi di questo PALERMO, Di Mariano Saric, Segre, Vido e Stulac.

Assenti per la partenza gli infortunati Devetak, Broh e Accardi, nonché lo squalificato Valente e Crivello, verso l’esclusione dalla lista. Non ancora pronto per partire, invece, il neo arrivato Claudio Gomes. Sono saliti sul pullman, invece, Luca Vido, giunto in Sicilia due giorni fa e Dario Saric, ma anche coloro i quali erano dati per partenti fino a ieri, ovvero Doda e Pierozzi.

Di seguito il video e le foto della partenza: