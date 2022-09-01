Sono state rese note le designazioni arbitrali della quarta giornata del campionato di serie B, in programma nel prossimo weekend. Reggina-Palermo sarà diretta dal signor Massimi di Termoli.
Di seguito le squadre arbitrali gara per gara:
CAGLIARI – MODENA Venerdì 2/09 h. 20.30
BARONI
GUALTIERI C. – CECCON
IV: PERRI
VAR: GUIDA
AVAR: BERCIGLI
ASCOLI – CITTADELLA h. 14.00
MERAVIGLIA
SCARPA – CORTESE
IV: TARICONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: FIORE
BARI – SPAL h. 14.00
RAPUANO
MIELE D. – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: MINELLI
AVAR: DEI GIUDICI
BRESCIA – PERUGIA h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
BRESMES – DE MEO
IV: SCARPA
VAR: MARIANI
AVAR: PAGNOTTA
FROSINONE – COMO h. 14.00
MASSA
BACCINI – SEVERINO
IV: GRASSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: BOTTEGONI
REGGINA – PALERMO h. 14.00
MASSIMI
CIPRESSA – SACCENTI
IV: GIORDANO
VAR: PICCININI
AVAR: DI GIOIA
TERNANA – COSENZA h. 14.00
ZUFFERLI
CAPALDO – NIEDDA
IV: GIACCAGLIA
VAR: MARINELLI
AVAR: SCATRAGLI
VENEZIA – BENEVENTO h. 14.00
DIONISI
PRENNA – GARZELLI
IV: SFIRA
VAR: PRONTERA
AVAR: MARCHI
GENOA – PARMA h. 16.15
CAMPLONE
COSTANZO – PASSERI
IV: CALZAVARA
VAR: GUIDA
AVAR: LOMBARDO
SUDTIROL – PISA Domenica 4/09 h. 16.15
PEZZUTO
LONGO F. – POLITI
IV: VIRGILIO
VAR: MAGGIONI
AVAR: LOMBARDI