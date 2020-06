Secondo quanto riporta “TuttoC”, la Reggina, dopo il colpo Jeremy Menez, starebbe pensando al giovane goleador Gabriel Charpentier, protagonista di un buon campionato con l’Avellino. Il Genoa è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo dai lettoni dello Spartaks Jurmala e nei piani di Preziosi c’è però un anno di prestito in B per completare la crescita prima di portarlo in rossoblù. In mezzo al campo i calabresi stanno valutando il nome dell’ex Roma Ricardo Faty, attualmente in Turchia con la maglia dell’Ankaragücü.