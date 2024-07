Reggiana, UFFICIALE: ecco l’attaccante classe 2002 Maggio. La nota

La Reggiana chiude il colpo Matteo Maggio: l’attaccante classe 2002 arriva a titolo definitivo dalla Pro Vercelli. A renderlo noto è lo stesso club mediante la seguente nota:

“AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo definitivo dalla Pro Vercelli le prestazioni sportive dell’calciatore Matteo Maggio, attaccante esterno classe 2002. A seguito della cessione onerosa dal club piemontese, Maggio ha siglato con la Reggiana un contratto biennale con opzione a favore della Società per la terza stagione.

Nato a Moncalieri, inizia il proprio percorso nel vivaio della Juventus per poi passare al Torino ed, infine, alla Pro Vercelli dove completa la trafila delle giovanili arrivando nel campionato Primavera 2020/2021 a realizzare 11 reti. Nel campionato successivo, matura esperienza vestendo in prestito la maglia del Cittanova Calcio (Serie D – Girone I) prima di passare alla Fermana (Serie C – Girone B). Rientrato alla Pro Vercelli (Serie C – Girone A), nella stagione appena conclusa, porta a compimento la propria maturazione nella categoria totalizzando 12 reti e 8 assist in 33 partite.

Benvenuto a Reggio Emilia, Matteo!”.

Le sue parole: ““Ringrazio la Reggiana per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Ricordo ancora le emozioni provate giocando nello stadio di Reggio Emilia due anni fa, percependo il calore della città e l’attaccamento dei tifosi alla maglia granata. Ora sono qui, orgoglioso e onorato di vestire questi colori che rappresentano una piazza bellissima e molto importante”.