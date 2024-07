225 presenze e 9 gol: signori, il mio tempo qui è finito | Lascia l’Atalanta dopo 7 anni da protagonista assoluto

L’Atalanta dice addio al suo veterano dopo sette anni in nerazzurro. L’addio dei tifosi è emozionante: niente rinnovo.

Dopo 225 presenze, 150 delle quali in Serie A, 9 gol all’attivo e dopo avere indossato anche la fascia da capitano, lascia la Dea. L’Atalanta saluta uno dei suoi veterani, al termine della stagione più importante della sua storia. Un calciatore che insieme a Gasperini ha portato i nerazzurri dal lottare per la salvezza al tetto d’Europa.

Il prossimo anno l’Atalanta vuole ripetere la stagione 2024, e affermarsi sia in Europa che in campionato. Ecco perché ogni movimento nella rosa è stato programmato nei minimi dettagli, compresi gli addii dolorosi. Mercato in entrata che sarà fondamentale, ma anche quello in uscita, che potrebbe portare fondi improntati da reinvestire.

Intanto la società e i tifosi hanno salutato una delle bandiere che negli ultimi anni di ciclo Gasperini hanno contribuito di più ai successi dei nerazzurri. L’accordo per il rinnovo non è stato trovato e le strade del club e del giocatore si sono già separate.

Atalanta, addio doloroso

L’Atalanta si separa da uno dei suoi leader, José Palomino. Come scrive in queste ore il Corriere della Sera, il giocatore non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Il club aveva un’opzione per esercitare il rinnovo di un anno, ma è stato deciso di mettere fine al contratto il 30 giugno.

Arrivato nel 2017 dal Ludogorets, Palomino è stato uno dei pochi – insieme a giocatori attualmente in rosa come Pasalic – a portare per mano l’Atalanta dalle zone basse della classifica fino ai vertici del campionato e delle competizioni europee. Il punto più alto sicuramente il quarto di finale di Champions League e la storica stagione 2020, insieme alla vittoria del titolo dello scorso anno. Ecco il futuro che attende il veterano per il prossimo anno.

Il futuro di Palomino

Troppo presto per parlare della prossima squadra di José Palomino. L’argentino potrebbe fare ritorno a casa, a San Lorenzo, oppure decidere di rimanere in Serie A per abbracciare una nuova avventura.

Di offerte, secondo quanto si apprende, non ne sono ancora arrivate ma il centrale di difesa a parametro zero potrebbe fare al caso di molte squadre di Serie A. Nelle prossime settimane il giocatore insieme al suo entourage, si siederà al tavolo delle trattative e ascolterà le varie offerte. Intanto è arrivato l’omaggio dei tifosi, tramite social, che hanno voluto ricordare una delle colonne portanti della straordinaria Dea di Gasperini.