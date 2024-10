Reggiana, tegola Gondo: stiramento al muscolo tendineo del soleo, stop di due mesi

La Reggiana di mister William Viali continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, prevista per domenica 20 ottobre alle ore 15:00, quando affronterà il Frosinone al “Mapei Stadium”. La pausa delle competizioni ha permesso al club emiliano di gestire alcune situazioni legate agli infortuni, che stanno tenendo in apprensione i tifosi e lo staff tecnico.

Uno dei giocatori maggiormente colpiti è Cedric Gondo, il quale ha subito uno stiramento alla giunzione muscolo tendinea del soleo destro durante la partita contro lo Spezia. Come riportato dal club tramite una nota ufficiale, il Responsabile Sanitario Dr. Stefano Bondi ha confermato che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato un infortunio che richiederà una prognosi variabile tra le sei e le otto settimane, a seconda dell’evoluzione clinica.

Oltre a Gondo, anche Mario Sampirisi è al centro delle attenzioni mediche. Il difensore sta seguendo un percorso di recupero graduale a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore ha iniziato a lavorare in campo, ma lo staff medico e tecnico mantengono un atteggiamento prudente, valutando di volta in volta i suoi progressi. L’obiettivo è capire se sarà disponibile per il match contro il Frosinone, ma la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della partita.

La speranza della Reggiana è di poter contare su un gruppo il più possibile al completo per affrontare una sfida importante in chiave campionato. Mister Viali e i suoi collaboratori monitoreranno attentamente la situazione in infermeria nelle prossime giornate, cercando di recuperare quanti più giocatori possibili per la delicata sfida contro i gialloazzurri.

La pausa forzata ha concesso ai granata un po’ di tempo per riorganizzarsi e recuperare energie, ma l’infermeria piena potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per la fase successiva del campionato.