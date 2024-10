Modena: seduta mattutina a porte aperte in vista del Palermo

Attraverso il proprio sito ufficiale il Modena ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

È proseguita con una seduta a porte aperte questo pomeriggio a Bastiglia la settimana di allenamento del Modena di Pierpaolo Bisoli, in vista della sfida interna con il Palermo di sabato 19 ottobre. La settimana dei gialloblù si chiuderà domani con una seduta mattutina. La preparazione ripartirà poi lunedì pomeriggio, dopo la domenica di riposo.

Report. Parte della squadra ha svolto questa mattina un lavoro specifico mattutino sul Braglia, per sfruttare questa pausa per personalizzare i carichi di lavoro. Prosegue regolarmente il programma di recupero di Giuseppe Caso, Fabio Gerli, Ettore Gliozzi. Fabio Ponsi e Gregoire Defrel. Avanti con il percorso di recupero Pedro Mendes, impegnato in mattinata in palestra, mentre è perfettamente recuperato Mattia Caldara dopo essere uscito malconcio nella trasferta di Catanzaro.