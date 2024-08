Reggiana, Stulac si presenta: «Nella sconfitta contro il Palermo i granata giocavano palla a terra. Qui anche per questo»

L’ex centrocampista rosanero, Leo Stulac, è diventato un nuovo calciatore della Reggiana. Quest’oggi, il mediano, si è presentato nella consueta conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«Ho sentito parlare della Reggiana per la prima volta circa un mese fa. Mi sono ricordato delle due gare contro i granata dello scorso campionato nelle quali ho visto una squadra fortissima che giocava bene. Anche nella sconfitta all’andata con il Palermo la Reggiana aveva fatto vedere un gioco bellissimo palla a terra ed anche per questo motivo ho scelto di venire qui. Ho fatto alcuni allenamenti a parte ma sto bene e penso di rientrare la prossima settimana. Viali? Quando ci siamo sentiti al telefono mi ha fatto subito sentire tranquillo e mi è sembrato una persona eccezionale dal modo in cui ha parlato. Il mio ruolo preciso? Gioco da centrale in mezzo al campo, mediano basso».