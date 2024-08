Reggiana, Pizzimenti presenta Stulac: «Giocatore di alto livello»

L’ex centrocampista rosanero, Leo Stulac, si è presentato ai microfoni ufficiali del club. Dopo le sue parole, il ds del club Pizzimenti, ha voluto spendere qualche parola proprio sul suo arrivo:

«Štulac e Ignacchiti sono due ragazzi che abbiamo inseguito a lungo: Ignacchiti è un talento del calcio italiano, un nazionale Under 20 con davanti a sé tanta strada per proseguire il cammino in azzurro e coronare il sogno di arrivare in Serie A. Per Štulac servono poche presentazioni: ha già vinto in Serie B ed è un giocatore di alto livello per questo campionato, siamo contenti che abbia spostato la Reggiana e sarà indispensabile per il modo di giocare di Viali che lo conosce bene».

«Rosa? Le squadre sono incomplete, comprese quelle della Serie A, quindi prima di mandare via giovani come Ignacchiti, hanno atteso diverso tempi. Lui però è stato bravo aspettato Reggiana, ha sposato la nostra causa e il suo arrivo era soltanto una questione di tempo. Quella con Štulac è stata una trattativa un po’ più estenuante perché si tratta di un giocatore importante però era il nostro obiettivo principale e alla fine siamo riusciti a prenderlo e siamo contenti che sia qui. Sono convinto che ci farà fare il salto di qualità. Obiettivi? Dobbiamo potenziare la difesa: manca ancora un centrale e almeno un altro giovane che giochi da centrale e terzino, un elemento eclettico. Sicuramente in attacco serve un esterno e valuteremo strada facendo cosa serve senza dimenticare le uscite, visto che abbiamo tanti giocatori in rosa… Lavoreremo sicuramente sulle lacune e dopo averle sistemate assieme al mister decideremo dove migliorare la squadra partendo dalle uscite. Il calciomercato lungo non aiuta le società, anche perché il 70% dei trasferimenti avviene nell’ultima settimana. Dal momento che la Reggiana è una società oculata, precisa e seria avere le prime quattro giornate di campionato con il mercato aperto ci mette in difficoltà, è una diatriba che dura da anni… ».