Cremonese, il ds Giacchetta: «I calciatori vengono per strutture e progetto. Fatto il 95% della rosa»

Il ds grigiorosso, Simone Giacchetta, con un’intervista rilasciata a La Provincia di Cremona, è intervenuto per parlare dell’organico in vista della prossima stagione sportiva del club:

«Ciò che abbiamo costruito è frutto dell’impegno di una proprietà importante, sempre presente, che permette a tutti di lavorare al meglio. A Cremona i calciatori vengono volentieri per le strutture, la serietà del lavoro e il progetto. In questo momento è stato fatto il 95% della rosa, volevamo dare una mano a mister Stroppa. Ora dobbiamo sfoltire, poi alla fine vediamo se si potrà sistemare ancora qualcosa in qualche reparto. Ricordando che dobbiamo rispettare la lista dei 18 calciatori over. Nasti? Sarebbe una bella cosa, lo considero tra i più promettenti attaccanti italiani: ha un grande valore tecnico, ma piace a tanti club anche di Serie A. Lui dovrà scegliere la strada più adatta al suo processo di crescita, per me tra qualche anno diventerà uno dei bomber d’area più importanti del nostro panorama».

«Fulignati e Vandeputte? Sono state trattative difficili, in tanti club erano su quei giocatori. Abbiamo dovuto lottare, tutte le trattative presentano complicazioni, anche le ultime per Bonazzoli e Barbieri. Io sono d’accordo per la concorrenza, ma a questo punto diventerebbe deleteria. Vogliamo dare dei giocatori importanti a Stroppa, funzionali al suo gioco, ma senza complicare le cose. Andranno fatte delle scelte, è normale che qualcuno uscirà. Nel precampionato abbiamo provato cose nuove, l’attitudine di Stroppa è 3-5-2 ma credo che si sia trovata un’alternativa che possa darci una mano».