Reggiana, scoppia l’ira dei tifosi dopo le quattro sberle col Cosenza: faccia a faccia con Nesta e squadra

La pesante sconfitta subita dalla Reggiana in casa contro il Cosenza per 4-0 ha scatenato la rabbia dei tifosi, che hanno espresso il loro disappunto con slogan forti e chiari come “Vergognatevi” e “Tirate fuori le palle”. Come si legge su “TuttoReggiana.com” dopo la partita, almeno 300-400 tifosi si sono radunati fuori dallo stadio intorno alle 23 sotto l’ingresso della Tribuna Ovest, dove hanno avuto un confronto diretto con il mister Nesta, alcuni giocatori chiave e la dirigenza del club.

Durante questa riunione, avvenuta lontano dai microfoni e dalle telecamere, i tifosi hanno chiesto ai giocatori e all’allenatore di dare di più, specialmente in vista dei due prossimi derby con Modena e Parma. Dall’altra parte, c’è stata la promessa che l’impegno non mancherà e che la squadra farà del suo meglio fino al prossimo 10 maggio.

Questo episodio ha richiamato alla mente dei tifosi un evento simile accaduto nell’aprile del 2023, dopo un pareggio interno con la Recanatese. Anche allora, la reazione dei tifosi aveva portato a un cambiamento positivo nella squadra. Ora, l’obiettivo è lo stesso: rialzare la testa e ripartire immediatamente. Tuttavia, la sfida è grande, con altre squadre competitive da affrontare. Resta da vedere come si evolveranno le cose, ma c’è la determinazione di superare questa fase difficile e tornare alla vittoria.