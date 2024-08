Reggiana: primo allenamento in granata per l’ex Palermo Stulac

La squadra di mister Viali ha ripreso gli allenamenti al “Villa Granata” training center

Reggio Emilia, 5 Agosto 2024 – Dopo il ritiro estivo a Toano, conclusosi venerdì scorso con l’amichevole contro il Legnago, la Reggiana è tornata a Reggio Emilia per riprendere gli allenamenti. La seduta mattutina di oggi, svolta al “Villa Granata” training center, ha segnato il primo intenso giorno di lavoro in granata per i nuovi acquisti, Leo Štulac e Lorenzo Ignacchiti.

Prime Impresioni per i Nuovi Acquisti

Leo Štulac, ex centrocampista del Palermo, e Lorenzo Ignacchiti hanno subito mostrato grande impegno e determinazione durante l’allenamento. La loro integrazione nella squadra sembra promettere bene, con Štulac che ha già impressionato per la sua visione di gioco e capacità di gestione del pallone.