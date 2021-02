“Superati i 40 mila cittadini con più di 80 anni che hanno potuto prenotare il proprio vaccino. Un risultato che fa ben sperare. Le forniture attuali ci consentono di potere fare 6 mila vaccini al giorno. Siamo confidenti che nelle prossime settimane, dopo il mese di febbraio, possa aumentare la dotazione.

Il vaccino di AstraZeneca in Sicilia arriverà domani. Sarà garantito per insegnanti, forze dell’ordine e tutti coloro che svolgono attività per la pubblica amministrazione e per la protezione civile, attività che possano essere definite essenziali. “Stiamo decidendo di partire con le stesse categorie anche con le altre regioni italiane, domani ci sarà una riunione a livello nazionale”. Queste le parole di Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione Siciliana, rilasciate in una diretta sulla sua pagina Facebook in merito al vaccino per il Coronavirus.