Venerdì ci sono state 2 rapine identiche a Palermo a distanza di un’ora. Secondo quanto riporta “Palermo Today” la prima è avvenuta in Via Brunelleschi ai danni di un negozio di detersivi, il bandito era armato di coltello ed era munito di mascherina e passamontagna ed è riuscito a racimolare 300 euro. A distanza di un’ora c’è stata una rapina in Viale Croce rossa con modalità praticamente identiche ai danni di una lavanderia. Sui due episodi indaga la polizia che ha ascoltato testimoni e acquisito immagini.