L’emergenza Coronavirus si fa sempre più grave negli Usa, i dati sono drammatici e si va incontro verso una vera e propria tragedia. Secondo quanto riporta “Tgcom24” il virus è implacabile e avrebbe distrutto una famiglia unita da 51 anni di matrimonio. Infatti Stuart e Adam Backer sono morti in Florida dopo 51 anni di matrimonio a 6 minuti di distanza l’uno dall’altra. I due avevano rispettivamente 74 e 72 anni e non avevano avuto in passato alcun problema di salute.