A comunicare alcune novità in merito ad una possibile riapertura degli stadi a breve, durante il corso del Question Time svolto alla Camera, è stato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Queste le sue parole: «La FIGC aveva presentato per quello che riguarda il calcio un Protocollo al CTS, lo stesso era stato bocciato in quanto non si riteneva possibile la riapertura al pubblico in modo continuativo. La novità di queste ore arriva dall’incontro avuto con il presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze delle altre discipline, nel corso del quale è stata condivisa la necessità dare vita ad un Protocollo che dovrebbe essere stilato nella giornata di domani all’unanimità da parte di tutte le Regioni. Lo stesso potrà essere sottoposto venerdì al Comitato Tecnico Scientifico per una riapertura graduale e in sicurezza al pubblico degli impianti per tutte le discipline sportive, elemento che coinvolga dalle serie principali e le serie minori. Tutto questo però sarà legato dall’evoluzione della situazione e al riscontro che si avrà in termini di contagio dalla riapertura delle scuole, bisognerà continuare prima di tutto a mantenere rigore e massima attenzione. Il mio obiettivo ma anche quello del Governo è riavere i tifosi presenti agli eventi sportivi che si tratti di stadi o di qualsiasi altro luogo ospitante altre discipline sportive».