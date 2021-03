Queste le parole del tecnico del Catania Raffaele riportata da “Tuttocalciocatania.com”:

«Nella ripresa siamo andati alla ricerca della vittoria e, siglando il 2-0, la gara si è messa in discesa. Ad eccezione dell’ultimo periodo, il percorso del Catania in campionato è stato molto continuo. Era importantissimo tornare alla vittoria. Riprendiamo il cammino con la volontà di proseguire in manier decisa e convinta. Inutile nascondersi, la delusione per il derby è rimasta ma si è cercato di approcciare con attenzione e concentrazione, badando al concreto a Bisceglie. Maldonado? A ruota stanno giocando tutti, chi più chi meno. A volte dipende anche dall’assetto che metti in campo. Teramo? Dobbiamo assolutamente rifiatare adesso, giocheremo sabato e bisogna tornare a vincere anche tra le mura amiche. Un’eventuale vittoria ci consentirebbe di consolidare la nostra posizione. La classifica premia il lavoro fatto all’inizio, le aspettative erano quelle di disputare un buon campionato e ci siamo. E’ chiaro che il derby ha messo in discussione tante cose, lo accetto tranquillamente perchè so quanto ci teneva la città e, lasciatemelo dire, anch’io. Adesso dobbiamo portare avanti il campionato in modo deciso, a fine anno tireremo le somme».