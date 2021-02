Intervenuto in conferenza stampa al termine del match con la Paganese, Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania, si è espresso così in merito al pareggio ottenuto dalla sua squadra:

«Abbiamo cercato dall’inizio alla fine di fare la partita e di ottenere i 3 punti. Affrontavamo una squadra che nelle ultime 5 partite ha fatto 10 punti, battendo anche il Catanzaro, quindi in salute. Nella ripresa si è visto che sono mancate le energie in alcuni nostri giocatori importanti. C’è stata stanchezza e si è notato. Anche se abbiamo sempre cercato di imbastire azioni per fare gol.





E’ stata una partita condizionata a livello fisico. Ma credo che la squadra è stata equilibrata. E’ mancato solo un po’ di energia. Era la quarta di fila in dieci giorni, dopo un solo allenamento siamo venuti qui a cercare la vittoria, abbiamo costretto la Paganese sulla difensiva, ma non siamo stati bravi nelle situazioni per trovare gol, rischiando su qualche piazzato. Dovevamo vincerla con un guizzo ma non ci siamo riusciti».