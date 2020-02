Scene di ordinaria follia in autostrada dove è avvenuto un agguato dei tifosi baresi, diretti a Castellammare di Stabia per la partita contro la Cavese, ai supporters del Lecce diretti all’Olimpico per assistere al match contro la Roma, gara valida per la 25^ giornata del campionato di serie A e in programma alle 18. Stando a quanto riferito da “Quotidianodipuglia.it”, da una prima ricostruzione l’agguato sarebbe stato premeditato. A provarlo è la presenza di chiodi sull’asfalto. Circa 200 baresi avrebbero quindi preparato una trappola, circondato due pulmini con a bordo una ventina di tifosi giallorossi. I supporters biancorossi con alcune torce avrebbero infine incendiato i mezzi.