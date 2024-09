Quotidiano del Sud: “Cosenza nel mirino di un fondo americano, trattativa con Guarascio”

Secondo quanto riportato da “Quotidiano del Sud”, il Cosenza Calcio potrebbe presto cambiare proprietà, passando nelle mani di un fondo americano. La trattativa, guidata dal presidente Eugenio Guarascio e dal suo consulente di fiducia Federico D’Andrea, sembra essere a buon punto, anche se ci sono ancora alcuni ostacoli da superare.

Guarascio, che negli ultimi anni ha mantenuto saldamente le redini del club rosso-blu, ha deciso di intraprendere una trattativa con intermediari statunitensi per la cessione della società. Federico D’Andrea, incaricato specificamente di gestire la negoziazione, è in contatto con questi potenziali acquirenti d’oltreoceano, ma le richieste economiche del patron sembrano essere considerate troppo alte.

Questo ha causato alcuni rallentamenti nella chiusura dell’accordo, con le parti che stanno cercando di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Tuttavia, fonti vicine alla trattativa sostengono che, nonostante gli attuali intoppi, l’accordo potrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni.

La cessione del Cosenza a un fondo americano rappresenterebbe un importante cambiamento per il club calabrese, che si trova attualmente in Serie B. L’arrivo di nuovi investitori potrebbe aprire nuove prospettive per la squadra e per la città, portando risorse fresche e ambizioni rinnovate.

I tifosi sono in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che il futuro del club possa essere garantito da una proprietà solida e con obiettivi chiari per la crescita del Cosenza sia a livello sportivo che economico.