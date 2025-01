Prossimo avversario Palermo. Pisa, Abildgaard: «Contro i rosa sarà una finale»

Vittoria di misura questo pomeriggio per il Pisa di FIlippo Inzaghi. I toscani, che stanno conducendo un campionato di primissimo livello, nel prossimo turno voleranno al Barbera per affrontare i rosanero. Per commentare la sfida vinta è intervenuto Oliver Abildgaard:

«Sono entrato freddo, ma ero pronto per questa partita. Ho lavorato tanto per arrivare a questo momento: sono in forma, posso giocare il mio calcio, posso giocare come voglio io e come vuole il mister. È stato difficile giocare in inferiorità, ma abbiamo fatto una grande partita. All’intervallo il mister ci ha detto di aiutare tutti. Noi dobbiamo vincere ogni partita. Non dobbiamo pensare agli altri, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo continuare così. Il gol che abbiamo sognato lo abbiamo provato spesso in allenamento, sono molto contento di avere fatto questo gol. Meister è forte. Sta imparando. Oggi ho visto le sue caratteristiche. Penso che giocherà la prossima e dire. Difficile spiegare rispetto all’anno scorso. Dobbiamo pensare ogni partita come una finale. Palermo sarà una finale. Dobbiamo pensare alla prossima, che sarà una finale».