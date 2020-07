Tra gli interventi del progetto “Italia Veloce” è prevista l’alta velocità ferroviaria tra Palermo e Catania, con l’obiettivo di percorrere i chilometri che separano le due città in un’ora e 45 minuti. Tuttavia, non se ne parlerà prima del 2025. A riportarlo è “Gds.it”. Secondo Giancarlo Cancelleri, vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non c’è spazio per il ponte sullo Stretto: “Se devo collegare due deserti infrastrutturali, come sono attualmente Calabria e Sicilia, non sono d’accordo. Se si comincia a investire in modo massiccio in quelle due regioni, allora non sono ideologicamente contrario. Ho avuto modo di leggere il progetto del tunnel subalveo di Giovanni Saccà e potrebbe rappresentare una valida alternativa al ponte”.