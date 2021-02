Il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, ha parlato a “TuttoC.com”:

«Secondo me la Turris ha fatto un ottimo mercato, fare un’operazione Pandolfi non è da tutti vista la situazione economica attuale. Non per presunzione il merito è della Turris e del sottoscritto che lo ha preso credendoci in lui. Pandolfi? La trattativa concreta si è sbloccata ieri alle 12, avevamo avuto grandi proposte ma poche concrete soprattutto economicamente. Abbiamo avuto tante offerte della C ma il ragazzo ha sempre detto di andar via soltanto per una categoria superiore”.