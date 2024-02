Primavera Palermo: i baby rosanero pareggiano a Bari. Contro i “galletti” termina 1-1

Termina il match valido per il campionato Primavera 2 dei baby rosanero sul punteggio di 1-1 contro il Bari. I padroni di casa erano passati in vantaggio al minuto 32′ con Colangiuli poi, però, i rosanero al minuto 41′ con Cubi sono riusciti a riprendere la gara chiudendo il primo tempo sul pari. Nella seconda frazione di gioco, il direttore di gara, concede sul finale un calcio di rigore calciato da Leone al minuto 87′ e parato dal portiere rosa Cutrona. Il tecnico Di Benedetto viene espulso per proteste e lascia la panchina anticipatamente. I baby rosa, dunque, riescono a tornare a casa con un pari.

