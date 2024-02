Primavera, beffa con il Perugia. Di Benedetto: «Dobbiamo gestire meglio i momenti»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo che al Pasqualino ha pareggiato contro il Perugia.

La Primavera del Palermo non sa più vincere: al Pasqualino di Carini finisce 1-1 contro il Perugia e il pari sa di beffa perché arrivato nel recupero. Il pari permette di muovere la classifica, ma c’è rammarico per ché il Perugia è riuscito a pareggiare quand’era rimasto in dieci.

A sbloccare il match sono stati i rosa nella ripresa con Di Mitri che al minuto 26 ha portato avanti la squadre allenata da Di Benedetto. Il Perugia però, nonostante l’inferiorità numerica, arrivata per il rosso a Lickunas al 33’, non si è arreso, recuperando la gara proprio nel recupero con il gol di Patrignani. «La squadra mette impegno – dice Di Benedetto – ma dobbiamo gestire meglio i momenti, in più bisogna crescere sotto tutti i punti di vista». Adesso per il Palermo è tempo di andare avanti e pensare alla gara in casa contro l’Ascoli del prossimo fine settimana.