La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della scuola con molto spazi ancora insufficienti e molti dubbi sulla misurazione della febbre: a casa o in classe? E così in Sicilia l’ottanta per cento degli istituti ha rinviato al 24 la ripresa delle lezioni. Intanto sul fronte sportivo, il terzino del Palermo Crivello suona la carica: «Obiettivo serie B». In alto l’immagine.